Nou, daar gaan we dan. Zonder mondkapje naar de winkel. Nog vijf dagen lang tot 's avonds laat stuntbier kopen in de supermarkt zonder mondkapje. Weer naar binnen en buitenfeestjes met honderdduizend mensen zonder mondkapje. Met acht man in een pashokje in de Primera. Free at last. U hoeft alleen nog maar handen te wassen, in uw elleboog te hoesten en de sanderhalve meter in acht te nemen (waar de pliesie niet op controleert). En dat was het dan. Geniet ervan. Over twee weken weer lockdown. Enjoy uw weekend. Maandag 09:00 uur weer op kantoor.