We zagen dit twietje ("Wob-verzoek mei 2020: VWS voert wekelijks drie "omgevingsanalyses" uit. Men scant en analyseert duizenden nieuwsberichten en reacties op social media. Doel is stemming in land peilen, gedrag van "stakeholders" monitoren en kritiek op het beleid (complottheorieën) inventariseren.") over vermoedelijk deze Wobstukken en dachten: 'ohja daar hebben wij nog een mailbox vol van'. Dankzij meerdere kuchende mannen in doktersjassen kregen wij in 2020 en 2021 tientallen zogenaamde VWS Omgevingsanalyses doorgestuurd. Dat waren er niet wekelijks drie, maar dagelijks drie en soms nog meer. We verwezen er wel eens naar (bijvoorbeeld hier of daar) en lazen zelf lachend mee op de achtergrond. Het is namelijk van een Orwelliaanse Kafkaëske koddigheid dat een team van raamambtenaren dag in dag uit via het plastic venster van de departementale Lenovo's sociale media (voornamelijk Twitter) zat te F5'en om zelf onderzoek te doen naar Hoe Demense Reageren op headlines, persco's, selfies van Hugo, nog meer selfies van Hugo, koffiedrinkers, Willem Engel, de dagkoersen van het RIVM en interviews met Hugo.

Enerzijds bewijzen de driemaal daags keurig opgemaakte Omgevingsanalyses dat sociale media vooral een focus naar het negatieve sentiment trekken, andersom geredeneerd kun je ook denken: wat leggen die ambtenaren toch een hyperfocus op negatieve twitteraars, waar wellicht een verklaring in ligt voor het reactieve coronabeleid van de afgelopen jaren. Het was een pandemie van beeldvorming, zoals alle politiek tegenwoordig lijkt te worden bepaald door beeldvorming, voorlichting en woordvoering in plaats van de praktijk. Daar oordeelt iemand van de OVVerheid achteraf scherp over en dan kijken we samen de koe in de kont. Maar dat is slechts onze omgevingsanalyse van een land dat bestuurlijk onder water staat.

Lees vooral zelf mee met tientallen VWS Omgevingsanalyses, want bij dezen openbaren we ons hele mapje 📂 HUGO LEEST TE VEEL INTERNET.zip (53 items, 50MB)

Maar ze wisten wel álles dat op feesboek hep gestaan!