Gister discussie gehad met een hagelwitte Amsterdammer die ik vaag ken.

Gesprek begon bij de door hem (natuurlijk) nog immer zo vervloekte vreselijke satan Trump en de prachtige god Biden die nu zo goed bezig is.

"Waarom zou hij überhaupt kritiek op Biden kunnen hebben?" vroeg hij.

Tja.

Alles wat ik toen opnoemde was natuurlijk zwaar overdreven en ver gezochte kritiek.

Via via kwamen we toen ook (logischerwijze) op dit land en de (im)migratie die naar mijn mening de hand uitloopt en veel te veel geld kost.

Nee hoor , alles was prima zo, we hebben hier genoeg geld, we zijn enorm rijk , (im)migranten worden steevast uitgebuit en oh ja ( natuurlijk) : de meeste landen in het Westen en vooral de VS zijn stuk voor stuk erg racistisch.

Ik begon toen over CRT, in de VS. De enge Woke cancel culture, compleet met dwang, uitsluiting en racisme richting blanken.

Nee, CRT is niet leuk zei hij , maar het hoorde er nou eenmaal bij, dat soort "dingen" hadden we hier in dit land ook op dezelfde wijze, in de jaren 60 toen de onderdrukte linkse volksgroepen zich vrij maakten. Nu doen de zwarten dat.

Het hoorde er gewoon bij, was maar een te verwaarlozen neveneffect. "Deal with it."

Maar hou je vast : toen ik hem uiteindelijk wees op de Schilderswijk hier in Den Haag en de grote problemen daar met integratie , toen kwam opeens de boze aap uit zijn mouw gekropen.

Deze hagelwitte Amsterdammer woont namelijk vlakbij een internationale school, waar de scholieren en de ouders veelal Engels spreken.

En dat. Ja, DAT : die enge witte rijke ouders en kinderen die zo luid op straat Engels spreken, vooral daar ergerde / ergert hij zich mateloos aan.

Koekoek.