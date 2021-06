De Financial Times (FT) is een dagelijks verschijnend Brits internationaal zakendagblad met een grote invloed in de zakenwereld en politiek met hoge journalistieke normen. De Financial Times wordt in onder meer Londen uitgegeven en geldt als liberale krant. (Wiki)

Au au au. Is dit even verachtelijk pijnlijk voor MinPres en MinBuza. En voor alle ambtenaren (ongeveer 100) die in opdracht van Rutte en Kaag iedere dag alle kranten en sociaalmedia moeten monitoren ivm lijvige "omgevingsanalyses", omdat Uw Overheid niet met beleid bezig is, maar met beeldvorming. Du moment dat ze met een schoon renskeleitje wilden beginnen aan Rutte4 stort het gezaghebbende FT even een bak modder in het motorblok.

"Scandals"

Dat gaat de hele wereld over.

Je zal toch maar in Nigér op een diplomatenfeestje te horen krijgen dat men in de FT gelezen heeft dat je een prutsér bent.



"Mark, neem weer even een appel mee als je naar het Catshuis fietst."