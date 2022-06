Ongehoord Nederland is de geteleviseerde treinramp die de NPO nodig had om de eigen Ombudsman (v) op het rechte spoor te krijgen. Margot Smit (nog kritisch doorvragen of ze lid is van D66 dan wel tot de innige inner circle van Shula behoort - red.) heeft zelf onderzoek gedaan en concludeert: ondanks de toch vaak vragend verwrongen blik van Ahmed Aarad, vragen die lui van ON! niet genoeg door bij hun gasten. Wat voor de neutrale kijker de hilarische situatie oproept waarin de Ombudsman dus in haar onderzoekende ombudswerk moet opnoteren dat ook andere talkshows de kijker met een onbevredigd gevoel van kritiekloos eenrichtingsverkeer opzadelen. Je zou bijna denken dat de publieke omroep een levend duurbetaald fossiel uit verzuilde tijden is. Was er nou echt een Ombudspersoon nodig om dat te constateren? Zeker geld te veel daar. Enniewee, ook ON! heeft zelf onderzoek gedaan naar het onderzoek van de Ombudsvrouw, en neemt het onderzoek serieus. Dat zegt niks, want ze nemen de eigen onderzoeken van Flappie Paasquinoa of dr. T. Baudet ook serieus (al kreeg die laatste dus wél soort van tegenspraak). We lachen in ieder geval het hardst om de zin "Onze programma’s worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en redactionele betrokkenheid gemaakt." Ongehoord Nieuws, het is uiteindelijk slechts een parodie op Op1, wat zelf al een parodie van Op1 was.

BONUS!