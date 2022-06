Kijk het zal ongetwijfeld niet lang duren voordat de kaste van kijkbuisklootzakjes begint te klagen dat het een vorm van vrouwenhaat of """angst voor sterke vrouwen""" of varianten daarop is als je de kersverse D66-wethouder van de NPO verwijt dat ze niet zo zuiver is in haar functie, het scheiden van haar functies en het invullen van haar rollen, dubbelrollen en overige petten die ze tussen de lijken in haar kast heeft hangen, MAAR: Shula Rijxman (D66/NPO) is zo rot als een mispel. Niet als mens hè, dat is onaardig en niet kies, maar in haar functie. Of functies, meervoud, in het verleden (NPO/D66) als ook in het heden (D66/NPO). Rijxman, van wie je niet mocht zeggen dat ze van D66 was, terwijl ze van D66 was en dat bewees door de Kaagiografie van de VPRO "zuiver journalistiek" te noemen, te klagen bij Nieuwsuur over een kritisch interview met Kaag, te pochen over de campagne-adviezen die ze aan Kaag gaf en door D66-wethouder te worden voor D66.

En nu dus een nieuw lijk in wat hierboven staat in de tweet van Martin "Oh hij weer ja tuuuurlijk" Bosma, of hier onder dit opklikbare linkje naar een leesbare pagina van BNR: een secretaris-generaal op het ministerie van mediadingen, Marjan Hammersma, kreeg een klokkenluider op de koffie die over misbruik van publiek geld door NPO'ers vertelde. Daar deed Hammersma (zelf ex-NPO) niets mee, want Hammersma is een goede vriendin van Shula Rijxman (D66/NPO) dus de doofpot verdween in de doofpot en iedereen bleef vrolijk en ongestoord graaien. En nu is Shula Rijxman van de NPO wethouder voor D66 en komt het verhaal alsnog naar buiten via BNR dankzij Kamervragen die Martin Bosma stelde naar aanleiding van een GeenStijl-topic over een NRC-artikel waarin de veel te warme banden tussen Shula Rijxman (NPO/D66)) en Sigrid Kaag (VPRO/D66) tussen de regels waren weggemoffeld. Snapt u nu waarom het allemaal vrouwenhaat is?