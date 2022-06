Ik denk dat het erg uitmaakt waar je bent opgegroeid. Ik woonde in een top 3 criminele stad in het Oosten. In 8 jaar meer gezeik en geweld gezien dan in 22 jaar Amsterdam. Leeftijd zal ongetwijfeld een rol spelen maar ik bewaar geen goede herinneringen aan het buitenbad in die stad. Ja buiten de stad was het allemaal een stukje vredelievender, dus ik begrijp wel waarom de herinneringen niet overeenkomen. Mind you, ik groeide gedeeltelijk op in een tokkiewijk in de jaren 80 en het waren toch echt de blanken die mij het leven zuur maakten en mijn Surinaamse vrienden die het voor me regelden.