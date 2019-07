lik op stuk beleid whahaha laat me niet lachen.

Dacht je werkelijk dat zulke water terroristen dat over zich heen laten gaan, dag erna staan er honderden ouders en neven de boel te slopen, racisme en discriminatie te schreeuwen, en daar staat niemand die echt wil aanpakken op te wachten en daardoor zal er niks gebeuren.. handhaving in een zwembad... verwacht je dit van het personeel ? dat voor een stuiver daar werkt, en in de minderheid is, en die na sluitingstijd nog op hun fietsje naar huis moeten.. en wie weet achtervolgt worden door dit gespuis... of denk je dat de politie daar iedere dag 10 man laat posten... en die zich als zich er iets voordoet de groep daders links laat liggen en de slachtoffer(s) dan van het terein verwijderen, omdat dit uren lang racisme discriminatie geleuter aandacht van buitenaf scheelt.

Daar boven in Den Haag die gasten moeten zich iets bedenken..

Hoe pakken we zulke gasten aan volgens een wet, zonder dat handhavers tien keer moeten nadenken over racisme en discriminatie.

En nee vroeger had je wel eens een ruzie, en dat kon het personeel goed oplossen, en anders stond de politie daar heel snel en ging iedereen mee naar het bureau, nu kijken ze wel uit, want van bovenaf.. ja tot in Den Haag hijgt hun wel iemand in de nek, alles om politiek correct te blijven die zielige slapjanussen.. maar wel mensen die wel iets willen doen met alle risico's van dien, afzeiken tot en met.

Nou als het niet anders kan, ja laat een bepaalde groep niet meer binnen, dat die zich maar zelf een zwembad bouwen waar ze anderen en vrouwen en kinderen daar lastig kunnen vallen. zo eenvoudig is het, gegarandeerd dat daar het personeel met de sweep overheen gaan als men zich misdraagt..

Dit soort volk heeft neemt geen verantwoordelijkheid over hun eigen kinderen, die hebben alleen respect in huis of in de moskee, daarbuiten is het hun probleem niet.. in hun eigen land straft de politie veel en veel harder, maar daar komt men niet aan met discriminatie of racisme...