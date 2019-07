Gebeurde 40 jaar geleden ook. Ik herinner me een tamelijk berucht zwembad in de buurt waar geregeld knokpartijen waren. Je kon er maar beter niet heen gaan op te drukke dagen. Geheid ellende. Toen was dat nog geen "cultuurdingetje" of misschien een geheel autochtoon cultuurdingetje dan.

Nederland was vroger ook onveilig, maar dan anders. Rivaliserende dorpen waar je beter niet kon komen, anders werd je in elkaar gehuft. Mijn buurman hoefde zich vrogere (60 jaar geleden) niet te vertonen in dorp A, want hij had een meisje afgepikt van dorp A. Om niet te spreken over de "normale" kermisknokpartijen.