Het zal je maar gebeuren. Met vrienden en familie een dagje verkoeling en vertier opzoeken, melden de Belgische jongeren zich ineens. Types als Sam van Rooy en Dries Van Langenhove, u kent ze wel! Immer en altijd weer hetzelfde gedonder. "Een deel van de jongeren uit België zou zich schuldig maken aan intimidatie, mishandeling, bedreiging en ook aanranding. ,,Deze situatie duurt al twee jaar en wordt steeds erger”, aldus een medewerker. “Ze terroriseren het zwembad. Ze denken dat ze hier de baas zijn.” (...) De jongeren zorgen al jaren voor problemen. ,,Soms knippen ze een gat in het gaas en komen ze zo binnen, in plaats van te betalen. Of ze klimmen over de hekken.” Om dat te voorkomen is prikkeldraad gespannen."

Maar de overheid waakt, en voorts is het alleen nog mogelijk met een betaald abonnement binnen te komen, want dan hebben ze je n.a.w. En dat deze jongeren zelfs de nationale recherche een loer draaien door hun neef naar een DNA-afname te sturen en daar nog mee wegkomen ook, betekent natuurlijk absoluut niet dat ze een supermax zwembad-controle ook een poets kunnen bakken!

We stoppen trouwens maar weer met de grap die allang niet grappig meer is, want natuurlijk benne het de Marekkane: ",,Ik moet zeggen zoals het is: het zijn altijd Marokkaanse Belgen. Die vechtpartij ontstond uit het niets, het was opeens veertig tegen één. Je hoeft maar even verkeerd naar ze te kijken en je hebt het zitten.”" En wat de thermonucleaire fuck is dit trouwens gek: ",,Een moeder stond met haar kinderen van acht onder de douche. ‘Zo, dat zijn mooie kinderen', zeiden een paar gasten. Ze is met de shampoo nog in het haar naar huis gegaan.” Een groepje van vier meisjes werd deze week lastig gevallen. Jongeren sloten hen in en raakten hen aan."

Al 21 jaar hetzelfde verhaal