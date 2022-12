Kerstpakketten zijn gouden handel.

Je koopt wat restpartijen lang houdbare artikelen van bedrijven die failliet zijn gegaan en van merken waar nog nooit iemand van heeft gehoord.

Laat je allemaal inpakken door EU buitenslapers.

En je verkoopt ze aan bedrijven als of je overal de inkoopsprijs voor hebt betaald.

Voorbeeld: die dildo mag door Chinese weekmakers niet meer verkocht worden en had eigenlijk vernietigd moeten worden. Daar krijg je geld op toe als je die afneemt. Maar in een kerstpakket is ie zogenaamd €19,95 waard.