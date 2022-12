En de pvdvoormaligeA?

Het is bespottelijk wat er gaande is. Slavernij is een historisch feit en dat willen we terecht niet meer hebben, het is echter zo’n 2 eeuwen geleden afgeschaft. De blanke Nederlanders die daar van hebben geprofiteerd zijn een zeer kleine elite en de meeste Nederlanders waren arm en wat toen doorging door gemiddelde burgerij was klein en naar huidige maatstaven arm.

Die zogenaamde nazaten hebben geen last van slavernij gehad. Een bloedlijn voortzetten is belachelijk, dan kan je alles op scherp zetten. Bovendien zullen veel Surinamers en Antillianen een familie lijn hebben met zowel slaven als slavenhouders in de familiegeschiedenis.

Het mantra dat Nederland “rijk is geworden” is nepnieuws. Economisch stelde het niets voor. De handel op en oost-Azië was vele, vele malen belangrijker en die is op haar beurt weer vele, vele malen kleiner dan het belang van de handel op de Oostzee en die op de Middellandse Zee, ieder apart!

Ga je toch mee in dat waandenkbeeld van “we zijn er rijk van geworden” en dat dus de hele maatschappij profiteert van slavenhouderij, dan gaat dat nu dus op voor alle burgers in deze samenleving dus ook de allochtone Nederlander.

Als het om excuses gaat mag onze overheid eens kijken naar Joden, Molukkers, Yezidi’s, Bosniërs.