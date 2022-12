Donder op met je herstelbetalingen(ook al ben ik waarschijnlijk netto ontvanger), want ondanks dat er bij het kruisje getekend is, zullen ze met het zelfde gedram over witte fragiliteit en systemic racism blijven vragen om meer.

Niemand die in Nederland geboren is heeft last van z'n slavernijverleden, sure je ouders hadden 't misschien niet zo breed nadat ze als vrij mens hierheen waren gekomen, maar met studiebeurzen and whatnot hoeft dát je er niet van te weerhouden om toch iets van je leven te maken.

Mijn ouders hadden 't ook niet ruim, maar wel 3 monden om te voeden, heb toch een opleiding kunnen afronden mede dankzij die staatssubsidie op onderwijs, goede baan, vrouwtje, mooie hut met vrij uitzicht. 't enige wat nog wijst op een koloniaal verleden is mijn kleur en een voor liefde voor exotisch eten, verder ben ik een volledige bounty: bruin van buiten, wit van binnen.

Verschil zit 'm vooral in de cultuur: mijn vader was extreem stellig in het aanpassen naar de Nederlandse cultuur. We spraken geen straattaal, Surinaams of Antilliaans thuis, je deed je best op school, je kwam op tijd, deed wat de Hollanders ook deden en sprak mensen aan met u. Gewoon netjes, beleefd, punctueel & hard werken.

De meeste neven&nichten van mij spraken wel half Surinaams of Antilliaans, hingen rond met de andere Suri's, waren opstandig of laks, lieten zich verleiden tot kleine criminaliteit, neukten er op los en maakte iedere vrouw zwanger om vervolgens de benen te nemen. 20 jaar down the road hebben ze geen of ongeschoold werk(want middelbaar net wel/niet afgemaakt), betalen zich blauw aan child support, een strafblad van hier tot tokyo en geen eigen woning en/of vaste partner.

Het is de Europese cultuur die de Europeanen zo succesvol maakte, dan heb je 2 keuzes: je neemt dit succes over door dit te integreren in je eigen leven en mee te rijden op dit succes of je verzet je er tegen en kiest voor een rol aan de zijlijn(en vervolgens die zelfgekozen rol gebruiken als wapen). Blijkbaar kiest men voor het laatste.

Tuurlijk heb ik racisme & discriminatie meegemaakt in m'n leven, vernietigend zelfs, maar dat is de schuld van die persoon of organisaties, ik kan moeilijk daar álle blanken de schuld van geven(dat zou an sich ook racisme zijn, alle blanken over dezelfde kam scheren): dan zou ik ook mijn eigen moeder moeten haten...