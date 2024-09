Ja sorry hoor maar dit slaat helemaal nergens op. Krantenredacties, reclames, talkshows; alles viel ten prooi aan de omhooggevallen turkenturvers van de wokegemeenschap. We accepteerden het gelaten, maar nu is er een grens overschreden. Op Instagram luidt ambassadeur van de onderwereld Quincy Promes de noodklok naar aanleiding van de zaak Ronnie Stam. Wat wil Promes hier mee zeggen? Zijn de Diversity officers soms doorgedrongen tot de georganiseerde misdaad? Dat slaat helemaal nergens op. Van dealers blijf je sowieso af. Die beroepsgroep is van nature zo divers als maar kan. En waar stopt dit? Een bezorger die eist dat je hen eerst naar hun pronouns vraagt en een kwartier later komt voorrijden op een klimaatneutrale scooter? Zo hoeft het voor ons niet meer. En dan moeten we ons straks zeker op een uitgaansplein in elkaar laten timmeren door een transgender-bontkraag? Amehoela. Die 618 miljoen euro zullen jullie zonder ons moeten verdienen, wij houden het voor gezien. Go coke, go broke.