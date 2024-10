Kijk, dit is het betere maatschappelijk engagement. Niets geen Warmetruiendag of Movember, maar gewoon, Coketober in het leven roepen en sos harken tot je neus bloedt. Voor het goede doel, laat daar geen misverstand over bestaan. De Britse Theo Mason Wood doet op zijn Instagram verslag van dit tamelijk iconische idee (filmpjes na de breek). Met tot dusver: eten in een of ander hoog aangeschreven Afrikaans restaurant en geen hap door je keel krijgen, acute erectieproblematiek, en een voorraad die op mysterieuze wijze aan het eind van iedere dag op is. Benieuwd hoe het de beste man over een paar weken vergaat.

Tuurlijk, hoogstwaarschijnlijk is er helemaal geen goed doel, en Mason Wood is een comedian, waardoor de kans aanwezig is dat ook het snuiven geheel geacteerd is (het gebeurt in ieder geval steeds net buiten beeld). Maar, zoals ze bij het AD altijd zeggen: waarom zou je het eigenlijk ook checken.

Iemand trouwens te porren voor Snowvember?