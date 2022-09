In 1895 was de krullotenziekte uitgebroken in de cacao op de plantages in Suriname. De cacaocultuur gaat daarna helemaal verloren. De plantages gaan over op koffie, maar dat duurt tien jaar. Maar er was in 1898 goud gevonden diep in de binnenlanden van Suriname. Zelfs een hele klomp van 5800 gram goud.

Om de plantages te helpen die tien jaar te overbruggen neemt de overheid al die arbeiders over en die leggen tussen 1903 en 1913 een 187km lange spoorlijn aan naar Kabel en Dam diep in het binnenland voor de goudzoekerij. Dam is een dam in de rivier zodat het water erachter stijgt en niet stroomt, waardoor je met korjalen nog eens 50km verder het binnenland in kon roeien, bij elkaar 237km. Slim hè, die Nederlandse ingenieurs van toen. Als in 1913 die spoorlijn klaar is, is die al niet meer nodig want er werd toen helemaal geen goud gevonden. Het verbaast dan ook weer dat er nu wel op grote schaal goud wordt gevonden. Het stuwmeer is over die spoorlijn gekomen.

Het goud aan de Gouden Koets is een herinnering aan de grote verwachting in 1898 dat er veel goud gevonden gaat worden. Best mogelijk dat een stukje goud van die klomp van 5800 gram voor de Gouden Koets is geweest.

Sranang tron na goutoe nonja, Suriname verandert in goud nou ja.