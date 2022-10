:

Los van het draagvlak; hoe reëel is het allemaal?

Zijn er voldoende huizen, is er voldoende plek voor iedereen ter wereld die hier onuitgenodigd op de bonnefooi naartoe komt?

Hugo's belofte om binnen 8 jaar 900.000 huizen te bouwen is onhaalbaar. Dat is 90.000 per jaar terwijl 65.000 per jaar afgelopen decennia het maximum was. We zitten nu bovendien met een flink tekort aan bouwvakkers, aan bouwmaterialen en aan bouwgrond; terwijl alle regelgeving op dat gebied gigantisch is uitgebreid. Waardoor het zomaar 8 jaar kost om de vergunningen voor nieuwbouw erdoor te krijgen. Om over het kostenplaatje maar te zwijgen; dat gaat de geplande 30 miljard immigratiekosten per jaar flink omhoog gooien.

Met 900.000 huizen ben je er niet zolang de toestroom blijft stijgen. En bij die miljoenen huizen hoort bovendien een infrastructuur die er nog niet is, en die we ook niet zomaar *eventjes* kunnen regelen. Denk aan (spoor-) wegen; winkel- en distributie- centra; energie, water en bijbehorende leidingen; zorg en onderwijs; etc. Er zijn nu al tekorten aan alles op dat gebied, voornamelijk door personeelstekorten. Maar ook over het aanleggen van een weg wordt soms 25 of zelfs 40 jaar gesteggeld.

Een politieke lobby die het onmogelijke eist kan niet serieus genomen worden. Als Loes Reijmer morgen eist dat elke Nederlander zijn/haar oren aanpast zodat hij/zij daarmee moet leren vliegen zoals olifantje Dombo dan is dat bijna net zo ongeloofwaardig als de huidige asiellobby. Van zowel politici als journalisten mag men enig realisme verlangen.