Maandag 13 juni heeft de Haagse BIJ1-fractie mensen opgeroepen om de Buena Vista Beach Club in Scheveningen lastig te vallen en te stalken met hinderlijke emails. En dat alleen maar omdat de niet bij wet verboden democratische partij FvD, met daarin democratisch verkozen volksvertegenwoordigers, een ruimte heeft afgehuurd bij Buena Vista Beach Club voor hun jaarlijkse congres van jongerenafdeling JFVD. Wij willen dit niet zomaar laten gebeuren en roepen daarom iedereen op een mail te sturen aan BIJ1, om ze te vragen hun Haagse fractie per direct op te heffen. Hieronder vind je een voorbeeldmail die je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt ondertekenen met je naam en eventueel een organisatie waar je van bent. Je mag Den Haag BIJ1 in de cc zetten, zo kunnen ze bijhouden hoe hun actie verloopt.

Voorbeeldmail

Aan: https://bij1.org/contact/

Onderwerp: sneue cancelactie BIJ1 Den Haag

Beste BIJ1,

Wij hebben gezien dat de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (JFVD) op 26 juni 2022 een congres houdt bij Buena Vista Beach Club en dat daarom de BIJ1-fractie Den Haag anderen oproept deze beach club per email te stalken en lastig te vallen. Wij vinden het een zeer slechte zaak dat BIJ1 Den Haag de gelegenheid krijgt om hun extreem-linkse opvattingen en Stalinistische praktijken te verspreiden. Geeft u niet om ál uw kiezers? Wij vragen u met klem om de Haagse afdeling per direct op te zeggen en deze misselijkmakende ondernemerpestactie te staken.

BIJ1 is een extreem-linkse partij met Stalinistische opvattingen en praktijken, vol met haat tegen blanke mensen en minachting voor heteroseksuele mannen. De partij propageert haat tegen blanken, autochtonen en mensen van Europese herkomst. Leider Simons streeft openlijk een ‘inclusief’, zwart Nederland en Europa na, en schermt met spookbeelden als ‘herstelbetalingen’, ‘micro-agressie’ en ‘dekoloniseren’ om te suggereren dat de samenleving door de aanwezigheid van blanke mensen bedreigd wordt. Zo zaait Simons racistische haat.

De partij brengt gezondheid en mensenlevens in gevaar door het bestaan van biologische feiten als 'man' en 'vrouw' te ontkennen en te ageren tegen binaire man-vrouw verdeling, zoals ze ook het bestaan van zwarten die blanken discrimineren ontkent. Door blanken op een lijn te zetten met blanke voorouders die slaven hielden worden blanken gecriminaliseerd. De partij kiest voor de autoritaire, nationalistische lijn van Stalin, zoals ze een autoritair communisme propageert in Nederland zelf: een communisme dat vrijheid, gelijkwaardigheid en gezondheid van mensen in gevaar brengt.

Simons onderhoudt vriendschappelijke contacten met andere stalinistische oproerkraaiers. Tekenend is dat zij ooit VJ was bij het kapitalistische TMF, maar toen het er écht inhoudelijk op aankwam niet in staat bleek een boekenprogramma te presenteren. Tegenspraak beantwoordt de partij met jijbakken en verdraaingen, oproepen ondernemers lastig te vallen, Telegraaf-journalisten cancelen omdat ze de realiteit beschrijven en herstelbetalingen voor te stellen om zo onschuldige nazaten van slavenhouders te straffen voor zaken uit het verleden die nou eenmaal niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook uit deze houding blijkt haar Stalinistische neiging, haar fundamenteel rancuneuze karakter.

Leden van BIJ1, daarnaast, verspreidden twitterberichten vol blankenfobie en cisgenderhaat. BIJ1-politici die iets probeerden te veranderen binnen de partij werden door de organisatie gecanceld. Later stapte zelfs het complete bestuur van BIJ1 Den Haag op omdat de cultuur binnen BIJ1 te toxisch is. Ook kwam BIJ1 in opspraak door het partijprogramma van de fractie in Amsterdam. Dat partijprogramma leest als de natte droom van Stalin, inclusief voorstellen tot het onteigenen van huiseigenaren en het door hoge belastingen laten boeten van iedereen die succesvol is.

Op de website van BIJ1 staat duidelijk zichtbaar dat hun waarden "verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid" inhouden met de focus op "wat ons verbindt". De begeleidende tekst heeft het over "gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen". Op deze manier probeert BIJ1 te doen of ze een normale, leuke politieke organisatie zijn die juist niet polariseert of oproept tot cancelen en het lastigvallen van ondernemers en waar iedereen welkom is.

Samenvattend: Sylvana Simons is een extreem-links politicus, haar BIJ1 en hun Haagse afdeling zijn Stalinistisch. Zij horen geen enkele ruimte te krijgen voor het verspreiden van discriminerende en uitsluitende politiek. Wie op BIJ1 of hun Haagse afdeling stemt maakt zich daar medeplichtig aan. Bij dezen roepen we BIJ1 op om deze Stalinistische cancelpraktijken stop te zetten en BIJ1 Den Haag met onmiddelijke ingang op te heffen.

Met groet,