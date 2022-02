FIJN! Duurt het weer een jaar vooraleer vingerwapperaars hun moraalpalen door de suikerloze havermelkkoffie mogen roeren. Hoe we moeten lezen dat je zo goed slaapt, wel 20 uur per nacht, als je meedoet aan Dry January. Een huisarts die allemaal shit over de negatieve gevolgen van alcohol komt uitleggen, je kan er namelijk aan sterven. Hoe Lars (28) als een onverschrokken Viking de uitdaging heeft geaccepteerd (applaus). Hoe Sandra gewoon helemaal is gestopt met drinken, soms smokkelt ze nog met een glaasje chardonnay - iedere ochtend bijvoorbeeld. Of hoe Terry gewoon maar gestopt is met werken. Hij spaart nu: herinneringen. Echt heel knap allemaal mensen! Echt heel knap. En wat prachtig dat iedereen die wél gewoon normaal kon doen het gezever ook in de maag gesplitst kreeg. Maar nu is het 1 februari, we mogen naar het café, de maskers mogen af, Lars kan zich gewoon weer elf maanden lang in coma zuipen, het bier is koud, de toog nat, de verhalen sterk, de vrouwen glimlachen, de mannen ook, de spits stond buitenspel en carnaval gaat door. Proost!