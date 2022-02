Het is u vast niet ontgaan dat de enige inwoner van Forumland Thierry Baudet (FvD) een nieuw boek heeft geschreven. Titel: Mijn Strijd Het Coronabedrog. In dit boek legt holocaustbagatelliseerder en complotsnuiver Baudet uit hoe iedereen tegen hem is, alles wat mis is gegaan beslist niet zijn schuld is, hoe groot en fantastisch Het Genie Baudet is en natuurlijk hoe het beloofde 1000-jarige rijk op de langere baan moest worden geschoven omdat de Judassen van JA21 Baudet een dolkstoot in de rug gaven, wat ook nog eens allemaal heeft te maken met een of andere internationale WEF-samenzwering waarvoor eigenlijk eens een eindoplossing zou moeten worden gevonden. Zeg maar een beetje wat je kunt verwachten bij een nieuw deeltje in de Baudet-bouquetreeks. Maar, de immer kritische literair recensent van de gezaghebbende door FvD gefinancierde FvD-propagandasite FvD.nl DDS.nl heeft het manuscript inmiddels gelezen en wat blijkt: dit boek van Baudet is nu al Boek Van Het Jaar! Okee, alle andere boeken van Baudet waren dat ook al volgens deze door FvD gefinancierde FvD-propagandawebsite, maar nu ook echt met doorslagevende argumenten. Leest u even die striemende argumentatie in deze kritische maar doorwrochte recensie van de beslist onafhankelijke en objectieve door FvD gefinancierde toprecensent op de door FvD WEF/Big Pharma gesubsidieerde Baudet-fansite FvD.nl Baudet.nl DeDagelijkseStandaard.nl:

Wel heel erg voor die mensen, doodgaan...

"Vervolgens kijkt Baudet naar corona zelf. Hoe dodelijk is het virus nou eigenlijk? Ik ga hier natuurlijk niet in details treden, maar kortgezegd komt het erop neer dat dit bepaald niet vreselijk indrukwekkend is. Ja, er gaan mensen aan dood. En dat is heel erg voor die mensen en hun gezinnen"

mRNA-wetenschapper prof. dr. Baudet!

"Van corona stapt Baudet over op de vaccins. Wat zijn de meest gebruikte vaccins – de mRNA-versies – nou eigenlijk? Hoe werken ze? En wat was in het verleden al bekend over het effect ervan op korte én lange termijn?"

'Deugauteurs'

"Anders dan vrijwel alle Deugauteurs heeft Baudet ook de moed om te spreken over het onderwerp waar alleen over gezwegen mag worden: (dodelijk) bijwerkingen. Ook gevaccineerden ziek worden en het virus doorgeven aan anderen. De vaccins kunnen serieuze bijwerkingen veroorzaken…"

Achterlijke samenzweringstheorie is geen achterlijke samenzweringstheorie

"Zoals Baudet uitlegt in Het Coronabedrog dient alles één groot doel: de Great Reset. Nee, dat is geen achterlijke samenzweringstheorie."

Gelukkig, toch nog een vervelende rotziekte, voor sommigen...

"Baudet concludeert dat, hoewel COVID-19 voor een klein deel van de mensen natuurlijk zeker een vervelende rotziekte is, dat de ‘pandemie’ met twee handen is aangegrepen door de machthebbers om een plan uit te voeren dat ze al véé langer voor ogen hadden."

Door Baudet betaalde recensent: '5 sterren voor boek van Baudet over Baudet!'

"En dat leidt tot mijn conclusie dat dit boek door iedere oplettende burger gelezen moet worden."

