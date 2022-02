KLABAM! HATSJIEKIDEE! Goed nieuws van het FvD-psychosefront: PIETER OMTZIGT IS EEN WEF-SCHWAB-ILLUMINATIE-ROTSCHILD-LIZZARD-TREKPOP!!!1!! En die normies met hun mondluiers, prikjes en Big Pharma-zakkenvullen maar achter Omtzigt aanlopen, gehersenspoeld als deze NPC's zijn door het fake news van de MSM! Alsof Omtzigt de messias is, terwijl Terry 'de holocaust was ook maar een soort van griepje' Baudet al de messias is, daarom ook is Ja21 de Judas, geholpen door Judasbodes en kartelstutters regimepers GS en TPO! Anyway, Pieter Omzigt is een lizzard van het WEF en gek genoeg had zelf Pepijn Drakendoder van Houwelingen het niet door. BEWIJS: Omtzigt = O.M.T.-zigt! PATS! OMT! Snapje? Snappie? Snapjesnapjesnapje? OMT zigt ---> Zicht op OMT ----> Soros Gates! Wakker worden schapen! Oogkleppen af! Selluf onduhsoek doen! Bitchute is ook een wetenschappelijke tijdschrift! Joe Rogan weet er van! Generaal Flint gaat alle satanische pedo's oprollen als de zoon van Kennedy weer terugkeert op aarde, wat écht elk moment kan gebeuren, en dan wordt de helige complotdrieenheid Marianne Zwagerman, Jan Bennink, Leon de Winter in het Hemelse Eeuwige Rijk opgenomen om over ons allen te nepnieuwsheersen tot alle lizzards van de platte aarde zijn geduwd. OZO! Vruchtwatergeboorterecht 4 EVAH BITCHES! P.S. Jaap van Dissel heeft Anne Frank verraden, zijn we voor 85% zeker van. (Tempeltje) (NL's vlaggetje) (Trekkertje) (Canadees Vlaggetje) (Vrachtwagentje)