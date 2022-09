De grote deconfiture van FvD begon ca 2 jaar geleden, in de aanloop naar de TK verkiezingen, toen bleek dat de FvD 'jongeren' nogal antisemitische Hitlerjugend-achtige typjes waren, en Baudet weigerde die hele kliek eruit te trappen. Dat had tot gevolg dat alle nuchtere, rationele types uit FvD stapten, JA21 oprichtten, en Baudet dus door niemand meer werd tegengesproken, gecorrigeerd, van opbouwende kritiek werd voorzien, etc.

Niet lang daarna afficheerde hij zich met al die malle coronawappies, complottertjes, en aluhoedjes, en nu heeft hij alleen nog maar 'gelijkgestemde' grotere idioten om zich heen, zoals die Pepijn v Houwelingen, Gideon v Meijeren, obersturmbahnfuhrer Freek Jansen, en nog zo wat.

De man is volslagen ''off his rocker'' geworden. Heel jammer; in het begin dacht ik ook: hee, wellicht wordt dit iets. Maar helaas.....