Klimaatpaus TImmerfrans is een verbinder. Zo verbindt hij de inflatie niet (meer) aan de energietransitie maar aan Poetin:

"Price growth is blamed on the green turn, but it is actually caused by the security situation and coronavirus. Russia is deliberately attacking and rattling the whole of Europe, which is why we need to strengthen our economy and help Ukraine.'

Bovendien verbindt hij er een stemadvies aan: niet meer stemmen op rechtse partijen.

He (-) said that the Russian president wants extreme right-wing parties to come to power in Europe, but political parties that keep society together should be preferred in the elections instead.

www.baltictimes.com/timmermans__putin...

Hoe bedenkt ie het.