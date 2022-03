Geweldig optreden bij Jinek van deze icoon van een Europees mens, met DE oplossing voor de Oekraïne invasie, een 10 jaren plan van 2000 windmolens dat zal Poetin leren! Je moet toch bewonderen dat hij alsnog zijn eigen agendaatje durft door te drukken over de rug van een Oekraïner die zich afvraagt of hij vandaag nog eten heeft en geen bom op z'n hoofd. Alsof meer Gronings gas of duurder ergens anders vandaan dan niet een betere korte termijn oplossing is voor het kunnen weigeren van Russisch gas, nee net doen of wat toevallig jouw plan was ook de oplossing voor iets willekeurigs anders is.