Kaag is minfin geworden om pretbudgetten voor het buitenland zeker te stellen. Zodat ze zich kan inkopen aan internationale vergadertafels.

Kaag heeft helemaal niets met NL en zijn inwoners. Haar 'thuis' zijn de krekels en geluiden van haar woning in Oost-Jeruzalem op een late septemberavond. Haar kinderen hebben geen Europese voornamen. Zij voelt zich belangrijk bij een vergadering in NY, Brussel of Geneve (waar ze ook een woning heeft), maar niet in Den Haag. Voor Kaag is NL een groot Schiphol waar je overstapt, ondertussen nog even pinnen bij de rijksbegroting, lees belastingbetalers.

Het is allemaal een grote Wichtigmacherei, een potsierlijke poging haarzelf bevestigd te zien als een Grand Lady op het internationale toneel. Maar tenzij ze met geld strooit is de zaal leeg. En dat k(n)aag(t) aan haar.

Sigrid Kaag, de duurste minfin die dit land ooit had. Wat een mislukking.