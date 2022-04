Detoxen, u kent het wel (/niet). U propt uw lijf een week lang vol enkel en alleen met gedestilleerd bio-komkommerwater tot u gewoon hele komkommers uit uw buis pist, en dan is de boel goed gereinigd en kunt u er weer tegenaan - maar niet voordat u eerst een week verzwakt op bed hebt gelegen na uw niet fataal bedoelde zelfmoordpoging. Enfin, nu is door een of andere detoxkuur ene Tinne G. (zal vast niet staan voor 'gieter') overleden: onwelwording en klaar. Dus heeft De Telegraaf maar eens wat toxicologen en voedingsexperts aan de mouw getrokken EN WAT BLIJKT NOU??? Het is echt wonderbaarlijk: goed, gezond en gevarieerd eten en drinken is veel beter dan je lichaam vergiftigen middels een unilateraal onderonsje met pseudogezonde troepdrank getrokken van rode biet en kontwortel. Bovendien staat er 'zelf' in het woordje 'zelfreinigend proces' en daar is het lichaam zélf toe in staat. Detoxen, u wil toch niet DOOD?