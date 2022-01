Een nieuwe uitvinding uit de start-up nation: flurona. Een Israelische ongevaccineerde zwangere vrouw heeft ze allebei te pakken. "Israel confirmed its first case of an individual infected with both the seasonal flu and COVID-19 at the same time, authorities said on Thursday." Niemand snapt hoe het kan maar de vrouw maakt het goed, had slechts "milde symptomen" en is donderdag weer uit het ziekenhuis ontslagen. Health officials verwachten dat "many others have been infected with both viruses", maar dat deze nog niet gediagnosticeerd zijn. En we schrijven natuurlijk wel netjes over dat deze combideal nieuw is, maar eind februari 2020 doken er in de VS ook al dubbeldiagnoses op. Maar toen was iedereen nog iets normaler. Volgende week: FLURONAIDSSTOORNISCHIASTMALARIA.

Update: Gefeliciteerd allemaal: een stijging van 19%

Het ergste hebben we gelukkig alvast gehad

Dit wordt uw jaar!