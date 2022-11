Oorlog is vrede, bezetting is bevrijding, agressie is verdediging, misdaad is gerechtigheid, dader is slachtoffer en slachtoffer is dader.

Ze hebben eigenlijk altijd van die rare onsamenhangende reacties.

Blijkbaar vermaken ze zich daarmee.

Maar zouden ze in Moskou zelf geloven dat dit soort aperte leugenachtigheid effectief is? Of zijn die toneelstukjes alleen bestemd voor binnenlandse consumptie.

Ofwel ze permitteren zich onzinnige verhalen demonstratief als machtsvertoon,

of het is gewoon een raar spel.

Eerlijk of niet eerlijk, waar of niet waar, mensen doden of niet, liegen of niet, corrupt of niet corrupt, als het eigenbelang maar bereikt wordt. Zelfs het eigen land en eigen bevolking mag ervoor geofferd worden.

Als je zo raar met je bevolking en je land omgaat, dan kun je echt niet meer volhouden dat het om een ' Groot Rusland' gaat. Dan is dat gewoon een raar spelletje geworden.

Maar waar ben je dan mee bezig...je eigen land de vernieling inhelpen.