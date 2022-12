Tjeerd de Groot, de voormalige melkmuil van de Nederlandse Zuivel Organisatie, liet deze week zijn ware gezicht zien aan Jonathan Krispijn. Ik kan me niet herinneren dat in naoorlogs Nederland een roomblanke man een persoon van kleur met een Joodse achtergrond uitschold voor fascist.

Vooruit: de gesjeesde spindoctor van GroenLinks, Sybren Kooistra, schold Max Pam voor racist uit en dat pikte Pam niet. Die schakelde meteen meester Peter Plasman in, en Kooistra, die als de dood was voor een strafblad omdat hij dan niet meer bij de EU kon werken of niet meer naar zijn geliefde Verenigde Staten kon reizen waar hij immers spindoctor van Obama was - koos eieren voor zijn geld.

Overigens heeft Sybren Kooistra net zo’n vies baardje - de zogeheten pratende kut - als Tjeerd de Groot, Rob Jetten, kindervriend Cindy Smeets, Steven van Weyenberg, Sjoerd Rimmer Sjoerdsma en Daan Bonenkamp, die als de spreekwoordelijke rat het zinkende D66-schip verliet om hoofdredacteur van Tubantia te worden. Zijn voorganger, Martha Riemersma was in mei opgestapt bij Tubantia, omdat haar suikeroom Matthijs van Nieuwkerk haar gouden bergen had beloofd op het Gooise Matras.

Eerder deze week had Tjeerd de Groot al enorm geblunderd. Hij beweerde in de Nationale Vergaderzaal dat koeien 'permanent ziek' zijn omdat het Nederlandse gras té eiwitrijk zou zijn. De factcheck-rubriek van EenVandaag onder leiding van Lammert de Bruin ging op onderzoek uit en concludeert woensdag: Tjeerd de Groot verkoopt 'bullshit'. En niet één maar twee keer.

Ik ga er gevoeglijk van uit dat Tjeerd de Groot, de insipide nietszeggende sokpop van de zuivelmaffia die is opgepimpt tot een mean old bitch die aan het cruisen is in de Rue de Vaseline, om specifieke reden geworven is door de Magere Mannetjes. Die zeiden bij het sollicitatiegesprek: 'Je je moet wel een ringbaardje laten groeien, vriend, dat maakt indruk bij het electoraat.' 'Ja,' zei Tjeerd, maar Jantje Paternotte dan?' 'Nou,' zei Sjoerd Rimmer: 'bij ons Jantje moeten eerst de testikels nog indalen in zijn balzakje. Daarna krijgt hij vanzelf wel een mooi vlassig bloksnorretje.'

Tjeerd, het archetype van een tot op het bot gefrustreerde binnenvetter, die ineens kan ontploffen van woede - iedereen kent wel zo iemand - is een tiepje dat het in 1940-1945 ver had kunnen schoppen in de entourage van de Duitse bezetter. Het is een bazenpoeper à la Doug Stamper en voert alles uit wat het baasje hem vraagt. Neem deze twiet van de ziedende melkmuil:

Het doel blijft: halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Alleen zo blijft de natuur gezond en kunnen we weer huizen bouwen.

Hij zegt het gewoon: de natuur moet weg om plaats te maken voor huizen en met huizen bedoelt hij fijne woningen voor de 100.000 nieuwe Nederlanders per jaar, die uiteraard geen stikstof produceren, zoals die vieze boeren. En dat is wat wat Robje Jetten - net zo'n kleffe binnenvetter als Tjeerd - met alle plezier wil uitvoeren voor zijn zetbazen: TriState City. Onze minister van Natte Windjes wil één grote betonjungle maken van Nederland. Berlijn aan de Rijn. Dus niks boeren onteigenen om de natuur te redden. Eerder moest Tjeerd de Groot van de NZO de hele wereld overspoelen met Hollandse melk en nu is hij een volstrekt ongeloofwaardige en opportunistische guerilla tegen koeien en boeren begonnen.

En dus niet om de natuur te redden, maar om van Nederland en de Noordzee één grote betonnen jungle te maken met windmolens, zonnecollectoren en AZC's.

Van de creepy blanke boze magere mannetjes is Sjoerd Rimmer Sjoerdsma met afstand de engste. Oorlogszuchtig als een krankzinnige dictator, schuimbekkende dronken tweets, ieder voor fascist uitschelden en kennelijk niet goed genoeg voor een ministerbaantje omdat hij Rusland en China heeft geschoffeerd en daar nooit meer heen hoeft te reizen. Je hebt geen mensenkennis en de gelaatkunde van Cesare Lombroso nodig om te zien dat dit een intens slecht heerschap is.

Sjoerd Wiemer Sjoerdsma: Je zal maar met zo’n naam maar in Lampegat, ook wel Eindhoven genoemd, zijn geboren. Sjoerdje is daar natuurlijk vreselijk gepest - niet zo gek als je altijd de bips van de bovenmeester schoonlikt nadat die een drol heeft gekakt - en daarom neemt hij voor zijn gevoel vreselijk wraak op de hele wereld, behalve op zijn broodheren bij D66. Net als de vrolijke trol Jan Paternotte is Sjoerd helemaal klaar gekneed door Pechtold en diens kadaverdiscipline: rimmen en beffen naar boven en trappen naar onderen. Zelfs in ons volslagen immorele parlement vol jaknikkers valt deze man op door zijn wanstaltige gluiperigheid. Zijn een blote-billen-gezicht verbergende baard spreekt boekdelen. Hetzelfde zagen we bij zijn voormalige Kamergenootje Cindy Smeets: hier voor en ná zijn bezoekje aan Leco van Zadelhoff, Mari van de Ven, Nikkie de Jager of hoe die dames allemaal ook mogen heten.

Rimmer Rimmersma maakte zich onsterfelijk belachelijk toen hij op Twitter brulde dat hij de Koning en het Vaderland had gediend op diverse slagvelden, waaronder die van Afghanistan en Soedan. Zo’n ongecontroleerde woede-aanval, notabene in het ordinaire Twitter-riool, is meteen de verklaring waarom zijn internationale loopbaan als diplomaat volledig is mislukt.

Vis begint aan de kop te stinken en het was Pechtold die de keiharde kadaverdiscipline introduceerde. Op Machiavelliaanse wijze maakte hij alle oppositie binnen D66 monddood. Niemand durfde hem aan te vallen. Maar zijn goedkope retoriek tegen Wilders was op een gegeven moment uitgewerkt. Wel heeft de beste man, die lijdt aan een ziekelijk narcisme en te kampen heeft met periodieke explosieve stoornissen, de toon gezet bij D66. Viespeuk en mannetjesmaker Van Drimmelen was zijn Dough Stamper en mocht de restjes van de bangalijst van zijn baasje afwerken. De manier waarop Pechtold zijn minnares Anne Lok mishandelde, misbruikte en dumpte, was schaamteloos en zegt alles over zijn rotkarakter.

De Magere Mannetjes dachten dat ze met kindervriend Sidney Smeets - ook al zo iemand die lijdt aan stoornissen in de impulsbeheersing en op Twitter regelmatig ontplofte en ontploft, al dan niet onder invloed van poppers en tina, een electoraal kanon in huis hadden gehaald. A match made in heaven want Cindy heeft een pratende kut, is vilein en kwaadaardig. Dat hij dertig kilo te zwaar is, maakte even niet uit voor de ballotagecommissie. Ik ben ervan overtuigd dat Smeets zijn ingepikte zetel terug gaat veroveren. Toch anderhalf tonnetje euri per jaar, nietwaar? Paul van Meenen is de lijsttrekker van D66 bij De Eerste Kamerverkiezingen en zal daarom uit het parlement vertrekken. De vrijgekomen zetel komt toe aan Smeets. Dit is mogelijk, doordat D66 het onderzoek naar hem nooit heeft voortgezet en - typisch Kaag - in de doofpot heeft gepropt. NRC noemt deze kwestie een 'ongemakkelijke partijkwestie', en schrijft: 'Vragen over zijn integriteit zullen dan opnieuw actueel worden. Duidelijke antwoorden zijn niet te geven zolang de partij geen zorgvuldig onderzoek naar de beschuldigingen aan zijn adres heeft laten doen.'

Dat wordt dus lachen, als die bitch terugkeert naar de krabbenmand en het schorpioenennest van D66. Over bitches gesproken, de witte wieven van D66 zijn natuurlijk zo mogelijk nog griezeliger en abjecter dan de pratende kutjes, maar die komen nog aan de orde als ik binnenkort mijn ABC van Enge Hysterische Viswijven hier presenteer. En reken maar dat de Kwaadaardige Blanke Mannetjes van D66 als de dood zijn voor die heksen! Ze gaan elkaar opvreten - net als ratten op een zinkende schip - na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ik kannie wachten!