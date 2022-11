De poep is de ventilator aan het raken op het Mediapark. Na de grote schok (en een NOS-pushbericht) van het schrappen van de Top 2000 Quiz vanwege menéér Van Nieuwkerk, is nu ook de grote baas Frans Klein opgestapt. Tenminste, de Directeur Video van de NPO legt 'tijdelijk' zijn taken neer, zolang het 'onafhankelijke' onderzoek naar DWDD loopt. Dat hadden de kenners (zie onder) niet verwacht, want als Frans Klein (ex-directeur VARA) ergens goed in was, dan was het wel in niet opstappen. Zo stapte Frans Klein (vriend van de show) niet op toen bekend werd dat hij via een vage brievenbusconstructie een belang had in een dubieus Thais restaurant, stapte Frans Klein niet op toen er allemaal rare programma's met curlende BN'ers, schaatsende BN'ers en chocola proevende BN'ers flopten en stapte Frans Klein ook niet op toen hij dreigtelefoontjes pleegde naar BNNVARA om te voorkomen dat de bonnetjes van Frans Klein openbaar werden. Maar nu stapt Frans Klein dus wel op, nou ja, tijdelijk, dan, wij moeten het nog zien. Omdat Frans Klein allemaal huilende DWDD-meisjes heeft verteld dat ze moesten stoppen met huilen omdat hij even druk was met veren in de reet van Matthijs van Nieuwkerk en zijn Champions League salaris te steken. U merkt het: gedoe bij de NPO. Gelukkig hoeft Shula Rijxman dit allemaal niet meer mee te maken!

Was dit DE DRUPPEL? (nee, red.)

Frans Klein weg = prima

Maar handen af van CHANSONS!!!