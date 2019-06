Vanaf volgend seizoen bij u op de buis. Floortje Naar Het Einde Van De Brievenbusfirma: Floortje Dessing vliegt in milieuvervuilend vliegtuigje naar een plek waar ze op een milieuvervuilende boot stapt om naar een eiland waar 32 miljoen brievenbusfirma's gevestigd zijn te gaan. Brievenbusuur: @wol interviewt gedupeerde eigenaars van brievenbusfirma's die alsnog belasting moesten betalen. Wie van de Brievenbusfirma?: 3 mannen zeggen dat ze een bona fide bedrijf hebben, maar slechts één spreekt de waarheid. Brievenbusfirma met Filemon: Filemon Wesselink heeft het anderhalf uur lang over zichzelf. So You Think You Can Brievenbusfirma: groepjes kansloze jongeren gaan battles met elkaar aan om de Meest Favoriete Brievenbusfirma-eigenaar van de Lage Landen te worden. Brievenbusfirmagasten: Eric Lucassen interviewt bekende ex-PVV'ers drie uur lang over hun favoriete tv-fragmenten. Brievenbusfirma zoekt Vrouw: [Inhoud onbekend, overleggen met sponsors Yvon Jaspers, FK]. De Brievenbusfirma Draait Door: (volgend jaar waarschijnlijk op RTL4, red.) "Prem Radakishun, Alexander Klöpping, Barbara Baarsma, Lodewijk Asscher, Frunk van der Linden, Sander Schimmelpenninck en Adriaan van Dis, dit De Brievenbusfirma Draait Door." Zeg eens Brievenbusfirma: hilarische komedie over de familie Klein.