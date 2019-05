Frans Klein is directeur bij de NPO. Tevens is Frans Klein eigenaar van restaurant Thaicoon. Frans Klein gebruikte voor zijn eetschuur 'een dubieuze eigendomsconstructie' en hij heeft minimaal één etentje in zijn eigen restaurant gedeclareerd. Bij dat restaurant kun je alleen met contant geld betalen. Handig voor als je toevallig veel contant geld in de kofferbak hebt liggen. Bij de NPO vinden baasjes Shula Rijxman en haar collega Martijn van Dam (haha, nerd) het vooral 'heel vervelend voor Frans'. Want Frans, dát is het echte slachtoffer. Helaas werd er door De Telegraaf ook bericht over 'ónze Frans'. Feiten laten immers niet zien wat dit met Frans doet. Frans ligt weliswaar onder vuur vanwege dubieuze praktijken, Frans is wel een goede jongen. Voor de NPO is het lastig om te reageren op berichten uit de media, ook al zouden ze wel willen, dus reageren ze op berichten uit de media. Toen iedereen bij de NPO hun hoofd uit hun eigen reet had gehaald vertaalde HP-tijger Ton F. van Dijk een brief vertaald uit het Noord-Koreaans. En verder leefde iedereen nog lang en gelukkig, behalve de belastingbetaler, want die draait op voor dit soort malle grappen. Einde.

Zwart

Geld