Voorzitter Johan Reijnen van de ondernemingsraad van BNNVARA geeft toe: hij had gehoord van de onveilige werkcultuur bij De Wereld Draait Door. Daarom is Matthijs natuurlijk ook weg bij die club: in zo'n onveilige omgeving, waar ze NIKS doen met de signalen, wil hij niet werken! Het is toch fantastisch dat ze bij BNNVARA keer op keer op keer op keer op het podium van het Eigen Gelijk staan te wijzen naar anderen, terwijl de toko zelf een slachthuis blijkt te zijn waar het meurt naar verdorvenheid van verpletterde dromen. Zo'n type als BNN-bobo Suzanne Kunzeler, een wandelend stuk NPO-meubilair, die zichzelf te pas en te onpas in de media plaatst als de Grote Strijder tegen seksisme en ongepast gedrag. "We zagen het vaak wel… seksisme of ongepast gedrag, maar we zeiden er pas wat van als het echt erg was." Ja Truus, het gebeurde dus ONDER JE OGEN en niemand deed iets, en maar dapper zijn en maar naar anderen wijzen. BNNVARA is een soort reclasseringskantine voor aanranders als Francisco van Jole, voor criminele rappers, voor hypocriete moraalridders en voor blinde vinken. Allemaal rennen ze rondjes om hun eigen kerk, om maar niet een baantje te verliezen, om maar in de smaak te vallen, om maar naar anderen te kunnen wijzen.

Weet u wat ze bij BNNVARA zeiden (vt) over BNNVARA? "Binnen onze organisatie wordt heel actief gepraat over een veilige werkomgeving." Haha ja, echt wel. Zoals die keer dat er geluidsopnamen waren van Francisco van Jole die een jong grietje aanrandde. Toen was het zogenaamd een privékwestie en Van Jole zwetst nog steeds de radio vol met z'n ranzige witte onderbroek, en z'n tafelmaten hebben nog meer boter op hun hoofd dan een kok in de Cromafabriek. Zoals die keer dat Wim van Klaveren aan de bel trok - en hij werd afgescheept door Frans Klein. Zoals die keer dat Nieuwe Revu (100 jaar geleden) schreef over 'een dictatorschap van angst' - en dat zonder pardon werd gebagatelliseerd. En nu dus, die keer dat er geruchten waren over Matthijs van Nieuwkerk en de ondernemingsraad van BNNVARA er niets mee deed, want 'geruchten'. In februari schreef Bert Brussen op de GeenStijl: "Zeg Tim Hofman, wordt het niet eens tijd je eigen toko langs die moraalmeetlat van je te leggen en verhalen van 'machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag' binnen BNNVARA te verzamelen? Daarvan zijn er namelijk nog véél meer dan bij TVOH." En hier zijn we dan, ha-ha-ha. Het zou echt fokking grappig zijn. Als BNNVARA niet zo'n enorm trieste randdebielenclub was.

