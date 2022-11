Wat ik mis in deze onverkwikkelijke affaire is de cijfermatige context. Ik vind t zo vreemd dat het 15 jaar heeft kunnen duren. Ik kan me bijna niet voorstellen dat t getier dagelijks voorkwam, dan zou de tent al veel eerder zijn ingezakt. Even de cijfers. 70 geinterviewden, 50 met klachten of negatieve verhalen. Maar om hoeveel incidenten gaat t nu precies? Hebben ze het alle 50 over dezelfde 15 incidenten in 15 jaar tijd? Dat zou betekenen dat MvN één keer per jaar uit z'n vel vloog. Dat blijft schofterig maar verklaart wel waarom zijn gedrag 15 jaar onder de radar bleef en door zijn baas getolereerd werd. Als die 50 allemaal een eigen unieke negatieve ervaring hebben gehad, dan heb je t over 3,5 woedeuitbarstingen per jaar gemiddeld. Als ze allemaal twee keer zijn uitgescholden, 7 tirades per jaar, elke 7 weken één. Nogmaals, t blijft bedroevend slecht leiderschap als je zo jezelf laat gaan maar er waren in dat geval toch nog ruim meer rustige dagen dan stennisdagen. Laat de volkskrant eens duiden hoe dat allemaal zit. Op deze manier lijkt het een goed onderbouwd onderzoek maar blijft t toch vrij tendentieus.