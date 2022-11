Wekenlang zinderde de spanning door de mediabubbel: WAT had de Azijnbode over levende televeelegende Matthijs van Nieuwkerk? Nou, helemaal *niks*. Het langverwachte en veelbesproken verhaal is eindelijk van de drukpers gerold bij de slome parttimers van de Bontiusplaats en wat blijkt, tot hun grote verschrikking? Bij De Wereld Draait Door werd keihard gewerkt! Mensen werden zelfs wel eens moe! En soms kon er gesnauwd worden, door redacteuren met managementposities, of door die duivelse televisienarcist Matthijs zelf! Echt, wij vonden DWDD het meest doodgeslagen bier in Deugland, maar komaan hee: Je maakt ja-ren-lang vijf avonden per week de best bekeken live uitgezonden vooravondshow van Nederland. Daar zit spanning op. Dat vereist concentratie. Dat leidt wel eens tot conflict - althans, in een wereld waar grote mensen hakken wel, maar tegenwoordig mogen alleen de spaanders nog aan het woord.

En dus heeft VK een huilverhaal vol hindsight-stagiaires die het allemaal heul zwaar hadden in de Plantagestudio's en op het Westergasterrein, werkplekken waar iedere student Journalistiek, Communicatiewetenschappen en/of Cultuur & Media bij wilde horen. En dan nu talloze getuigen die een onfrisse anekdote ophalen (waar destijds NIEMAND op ingreep!?) en zich beklagen dat het allemaal heel erg was. (terwijl eindbaas Dieuwke Wynia al in 2013 als MiniHitler te boek stond.) "Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, waarvoor met meer dan zeventig oud-medewerkers is gesproken." EN DAN ZERO HEBBEN? Echt, Generatie Z, kap eens met je gejank en ga eens op je knietjes om sorry te zeggen AAN HET WERK.

Tot slot en met een grijns: Goh, bij de voormalige arbeidersomroep van de Witte Onderbroek zijn ze vaak roomser dan de paus? Nou jaaaa! In de verte lacht een Mol...

Je kan het niet allebei hebben, schatjes

Bipolaire toestanden bij BNNVARA

Macht + druk kweekt klootzakken (m/v)

Oh plotseling doet 'DE TIJDSGEEST' er wél toe!?