@J.Cash

Petje is van de Boston Red Sox en daar zijn ze in die media kringen dol op want traditioneel underdog team, geliefd bij rijke Amerikaanse democraten maw en vogue en de underdog moet altijd worden gesupporterd en dus geliefd bij linksige media types. Hij zal qua buitenlands voetbal wel ook voor Liverpool zijn (zelfde eigenaar overigens maar dat terzijde) want dat door "merg en been" gaande nummer you never walk alone en tot voor kort ook de klassieke underdogs. Burp. Hij zal thuis ongetwijfeld ook nog wel een een petje van Auckland A's hebben liggen ivm de film moneyball over, jawel, een underdog team. In het Engels noemen ze dat: "Jump on the band wagon." Alles aan die vent is nep.

Bovenstaande overigens volledig niet onderbouwd maar effe heerlijk onderbuik gevoel.