Tsja, wat een vraag zeg. In beginsel zijn we groot voorstander van de romantische liefde, waar die ook ontstaat, en ook een wederzijds potje smeerberigheid kunnen we altijd waarderen. Dat kan ook prima tussen twee personen waarbij de een (veel) hoger in rang is dan de ander, zolang er instemming is van beide partijen en er geen valse verwachtingen worden geschapen. Enige promiscuïteit hoort soms ook bij het leven, mits binnen de perken.

Stel bijvoorbeeld - en dit is dus helemaal hypothetisch hè - dat er een bekende Nederlander een podcast maakt voor een krant, toevalligerwijs ook de krant waar zijn hypothetische vrouw een column heeft. Dan kan het natuurlijk gebeuren dat de hypothetische bn'er 'm een paar keer in een hypothetische illustrator propt, hoewel hij met de hypothetische columnist allemaal hypothetische kinderen heeft. Als hij daarna diep door het stof gaat en een poosje op de hypothetische bank slaapt, is wat ons betreft de kous af. De hypothetische bn'er kan dan gewoon rustig doorgaan met het maken van zijn hypothetische podcast waarin hij persoonlijke interviews afneemt met (vaak jonge) kunstenaars, schrijvers, muzikanten en andere creatievelingen.

Maar. Stel dat er dan in die podcast een hypothetische jonge kunstenares te gast is. Achteraf begint de bronstige bn'er haar hypothetische appjes te sturen die aanschurken tegen hypothetisch stalken. Later maakt de hypothetische bn'er hypothetisch misbruik van de jonge vrouw, die toch al kwetsbaar was. Na lang twijfelen trekt de hypothetische kunstenares aan de bel bij de hypothetische hoofdredactie, die immers met regelmaat hypothetische journalisten hypothetische verhalen laat maken over soortgelijke hypothetische situaties. Zonder succes: ze loopt tegen een hypothetische muur aan. De hypothetische kunstenares deelt haar hypothetische verhaal vervolgens op Instagram. Ze krijgt hypothetische bijval en vrijwel niemand reageert verbaasd. Er doen namelijk allerlei soortgelijke hypothetische verhalen de ronde over de hypothetische bn'er, waarvan de hypothetische columnist die met hem getrouwd is niet op de hoogte is, maar (zelfs) wij wel.

Hypothetisch gezien vinden wij dat natuurlijk geen misdaad, er is niemand vermoord, maar erg netjes is het ook niet.