Heartbreaking: The Worst Person You Know Just Made A Great Point

Frunk van der Linden is een vervelende man, maar ook een ontzettende ijdeltuit. Maar daar gaat dit topic niet over. Dit topic gaat over dat Fronk van der Linden gelijk heeft. Want dat heeft ie, of nou ja, had ie, gedurende een paar minuten tijdens het Mediaforum op Radio 1, dat wij echt niet aanklikten om te horen wat voor debiels Frynk van der Linden nou weer te zeggen had over het Dodelijke NPO Werksfeer Rapport. Voor iedereen die zich afvraagt waaromd de DWDD-redactievloer een D66-achtige vleeskeuring voor (informele) leiders was, voor iedereen die zich afvraagt waarom iemand die geen (Emma) wortelboer is 'wil je mijn wortel zien?' zegt, voor iedereen die zich afvraagt waarom mensen fysiek werden aangevallen omdat er iets op een schermpje niet helemaal goed ging, Frink legt het uit. "Je zou kunnen zeggen dat dit systeem, dat zegt 'wij controleren de democratie', zelf intrinsiek niet democratisch is." Amen. #SaneerDeNPO