Mooi een topic waar ik even wat kwijt kan. Recent was ik 4 dagen internetloos door een storing bij een semi overheids bedrijf. Dus verstoken van elk regionaal, landelijk of wereldnieuws. Al dubbend over hoe ik geïnformeerd zou kunnen worden bij een Russische inval, kernramp of andere levensbedreigende calamiteiten bedacht ik mij.. verdomd we hebben Nederland 1,2,3 en de regionale zenders nog in geval van nood rampspoed etc ooit in het leven geroepen. Alzo toog ik met goede hoop ende moedt naar mijn zoldertje en vind daar nog een antennekabel die verdomt nog in de tv paste alsmede dat mysterieuze gaatje in de muur! Alles paste, even op analoog zoeken.. maar geen signaal op de kabel?!?! Waar de f is mijn staatstevee om mij te informeren bij calamiteiten gebleven.. Daar betalen wij toch immers voor?! *facepalm*