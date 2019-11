Oh men. Wat hebben we hier naar uitgekeken! Het Kroonjuweel van de NPO voor dit winterseizoen. De tijden van het eens zo gevierde zaterdagavondamusement keren terug. De tijden van Willem Ruis, Jos Brink, Berend Boudewijn. De tijden dat heel Nederland op zaterdagavond op de familiebank zat met sjips en fripsdrank. Toen Nederland nog Nederland was. Toen er nog 8 miljoen mensen naar hetzelfde programma keken. Nou, daar is-tie dan hoor. De TVOH-killer. De BZV-ruimer. De WIDM-molenaar. De IJzersterkste. Bekende Nederlanders. Op schaatsen. Duizend format-bedenkers en programma-makers hebben zich voor de kop geslagen dat ze dat niet zelf bedacht hadden. Maar die dekselse Frans Klein van de NPO flikt het gewoon. Publieke Televisie, die ergens over gaat. Kijk: dit zei hij er zelf over tegen de Volkskrant. Nou, veel kijkplezier (hahaha, Fidan valt alweer), wij gaan aan het bier.

MEENT U DAT?