Hiero. Lees even deze ONTLUISTERENDE must read column (uit 2019) van Max Pam in HP/DeTijd. Gaat over één van de Thaise restaurantjes van NPO-capo di tutti capi Frans Klein (verschillige VARA). Fransie heeft, zoals u wellicht weet, aandelen in meerdere Thaise restaurantjes samen met zijn broer. Die restaurantjes staan geparkeerd in schimmige off shore belastingparadijsconstructies in landen die in de Panama-papers voorkomen, want elke euro belasting die je kunt besparen is toch maar mooi meegenomen als je zelf al jarenlang tonnen per jaar verdient dankzij overheidssubsidie, nietwaar? Hadden we al trouwens gezegd dat Fransie Klein een echte VARA-man is? In 2019, toen Max Pam daar ging eten, was het kennelijk VERBODEN om met pin te betalen in het Thaise restaurantje van Frans Klein. Gek, want ook al in 2019 betaalde echt iedereen overal met pin en al helemaal in horecazaken want serieuze horecazaken waar je niet met pin mag betalen zijn vrijwel altijd een front om geld wit te wassen en echt heel veel andere dingen die sowieso al niet door de beugel kunnen maar waaraan je als NPO-baas, en al helemaal als verschillige VARA-man, beslist niet gelieerd wilt zijn. Er is namelijk maar één reden om klanten te verbieden met pin te betalen en dat is omdat cash wel zo makkelijk is om personeel mee zwart uit te betalen. En uiteraard om de belasting te tillen, want zonder digitaal bewijs van pintransacties wordt het ook voor de Belastingdienst lastig om fraude aan te tonen. ('Kijk maar inspecteur, we hebben echt alleen verlies geleden dit jaar.') Niet dat we willen zeggen dat een VARA-man als Frans Klein ooit zou frauderen. Dat zou Frans echt nooit doen. Fransiepansie is namelijk een echte VARA-man en van zo'n betrokken en verschillige omroep mag je verwachten dat in elk geval de topmensen zuiver en betrouwbaar zijn. Toch? Maargoed, opvallend is het natuurlijk allemaal wel.

Hoe dan ook, dat was dus in 2019. En in 2019 was al bekend dat Fransie Klein er vrolijk op los sjoemelde met onterechte declaraties en overige schunnige bekrompen kruideniersmentaliteitzaakjes op conto van omroepcontributie betalende arbeidertjes. Vandaar ook dat Max Pam, bouw in godsnaam eens een standbeeld voor die man, geheel terecht zijn column afsluit met de oproep om Frans Klein te ontslaan. Want een VARA-man, en tevens man met de meeste macht in Hilversum, die zich bezighoudt met groezelige belastingparadijsbrievenbusbedrijfjes en onterechte declaraties om zelf toch maar mooi een paar tientjes extra per week te kunnen verdienen bovenop het salaris van gerust twee ton per jaar, dat kán gewoon niet.

Maarja. Bij de NPO kan het allemaal wel.

In 2019 was Shula Rijxman baas van de NPO. En we weten, nu al, dus nog voor de echt ontbonden lijken uit de kast zijn komen rollen, dat Shula Rijxman zelf net zo corrupt was als de gemiddelde VARA-voorzitter. Anders zou ze nu geen D66-wethouder in Amsterdam zijn, daar hoef je ook weer niet zo heel lang onderzoek naar te doen. (Maar dat mag je niet zeggen want dan praat je Martin Bosma naar de mond, en die is van de PVV en dat is 'extreem-rechts' en daarvan slaan we in Nederland, een kleine 380 jaar na Hans Janmaat, nog altijd als een hysterische kip op speed in reflexmatige deugstand.)

Bovendien, de macht die Frans Klein bij de NPO heeft is zó groot en is zó ongechekt dat elk gezond mens er vanzelf corrupt van zou worden. Ongecontroleerde macht is altijd ongezond en als het maar lang genoeg ongecontroleerd blijft wordt die macht hoe dan ook vanzelf een keer misbruikt. Dat is nou eenmaal wat mensen doen, corrupt worden van macht. (Op Rutger Bregman na uiteraard.)

Machtsmisbruik

Waarvan akte. Fransiepansie de Thaise belastingparadijsrestaurateur blijkt inderdaad zijn macht te misbruiken. Precies zoals je kon verwachten van iemand die al zo lang onuitgedaagd, ongecontroleerd en onbekritiseerd op zo'n machtige positie zit. Nu het eenmaal naar buiten is gekomen huilt Fransie Thaise krokodillentraantjes, het was immers allemaal emotie, sorry, foutje, maar je moet wel heel erg geïndoctrineerd zijn door VARA-programma's om te geloven dat zoiets echt helemaal nooit vaker heeft plaatsgevonden onder het bewind van iemand die geen enkele schaamte voelt om zijn 'no pin'-horecazaakjes onder te brengen op dezelfde plek waar ook een wereldverbeteraar als Bono van U2 zijn bedrijfswinst onderbrengt.

Ga zelf maar na: Frans Klein is de enige die uiteindelijk bepaalt wat er op tv komt. Simpel.

Als jij een jaar lang hard hebt gewerkt aan een onderwerp (meestal ook nog op basis van een tijdelijk contract waarmee je dus geen enkele zekerheid hebt of een hypotheek kunt aanvragen, want bij de NPO zijn ze wat arbeiders het vel over de neus trekken enerzijds maar links lullen anderzijds eigenlijk precies de Volkskrant) en dat wil je graag laten zien aan alle 600.000 vaste NPO-kijkers (77 jaar en ouder), dan is Frans Klein degene die bepaalt óf het ook op tv komt. En niemand anders.

Dus wat gebeurt er als je journalist bent bij de NPO en je hebt het ooit eens gewaagd om, zeg, de handel en wandel van de Thaise horecaconstructies van de gebroeders Klein te onderzoeken (je bent niet voor niets journalist hè?) en je vraagt aan Frans Klein of hij jouw productie op TV wil zetten? Precies: dan is Frans Klein professioneel en beoordeelt hij het alleen op basis van de inhoud en echt niet op basis van persoon want Frans Klein wordt aan alle kanten gecheckt en gecontroleerd, moet alles altijd verantwoorden, is zoals het hoort bij zo'n organisatie en een functie met zoveel macht door en door transparant en wordt voortdurend door zowel interne als externe waarnemers op de huid gezeten dan kun je het wel shaken met je TV-productie. Precies de reden dat ook nu, meer dan 3 jaar na die column van Max Pam, Frans Klein nog steeds niet is ontslagen.

Dodelijke stilte in journalistiek NPO-land

Helaas kunnen wij dat allemaal niet hard maken. Ondanks het feit dat er alleen al op het Mediapark van de NPO honderden journalisten werken, die allemaal met hun neus bovenop de materie zitten, zijn er tot nu toe nog maar een paar journalisten geweest die lang genoeg in deze stront hebben geroerd om de laatste harde stukjes boven water te krijgen. En dat zijn zonder uitzondering journalisten die zelf niet bij de NPO werken. Mensen als Joep Dohmen van NRC, Mark Koster en Ton F. van Dijk. Daar moeten we het mee doen wat drukken op de etterende wond die NPO-machtsmisbruik heet.

En dat is raar. Heel raar. Verontrustend raar. Want als gesubsideerde Nederlandse journalisten ergens goed in zijn dan is het wel in moralistisch naar anderen wijzen vanaf de moral highground. Van TROS Radar tot VARA Kassa, van Sven Kockelman via Thijs van den Brink naar Tim Hofman, allemaal zijn ze goed in het wijzen op falen en fouten van anderen, in het stellen van echt kritische vragen aan machtsmisbruikers en in het bovenbrengen van dat wat al tijden op de bodem lag te rotten. Maar naar hun eigen baasjes, hun eigen zieke outdated en doorgerotte systeem en hun eigen netwerkjes doen ze dan weer geen onderzoek. Nooit. Over Frans Klein hebben we tot nu toe helemaal niks gehoord van al die bunkerharde onderzoeksjournalisten die werkzaam zijn voor zichzelf als redder der natie beschrijvende omroepen.

Wanneer precies staat Tim Hofman met zijn moralistische tienerstalkteam en draaiende camera voor het huis van Frans Klein? Of anders voor de ongetwijfeld riante en zeer landelijk gelegen villa van een van die vele andere NPO-baasjes uit verleden en heden? Dat John de Mol verantwoordelijk wordt gehouden bij ernstige gevalletjes van Metoo is volkomen terecht. Maar John de Mol wordt niet betaald met belastinggeld. De NPO-top wél. Is dat dan geen verantwoording schuldig? Als je 'mensen aan de macht' zo graag ter verantwoording roept, moet je dan niet eens in eigen huis beginnen?

Metoo

Speaking of metoo: is er dan geen enkele NPO-journalist die zich afvraagt hoe het eigenlijk kan dat de NPO zo'n beetje de enige Media-organisatie ter wereld lijkt te zijn waar helemaal nooit sprake is van seksueel overschrijdend gedrag? Is het niet, om het mild uit te drukken, totaal bizar dat we nooit iemand horen die melding maakt van ongeoorloofd, al dan niet machtsmisbruikend, gedrag door een van de vele 'unieke talenten', mediabaasjes, zendercoördinatoren, hoofdredacteuren en al die vele, vele, vele overige unieke toppers die er rondlopen? Dat is toch raar? Dat is toch ongeloofwaardig? Als bij een entertainmentproducent als Talpa zo'n cultuur bestaat, dan toch ook bij die andere entertainmentproducent NPO? Er bestaat toch serieus helemaal niemand van boven de 8 jaar oud met een IQ van boven de 66 die écht gelooft dat er nooit iets plaatsvindt op al die NPO-redactieburelen met al die narcistische haantjes en overspannen 50+-schreeuwbobo's in hun Jeeps en Porsche Cayennes en hun hippe midlifecrisis-cowboylaarzen, al dan niet bezopen en stijf van de coke tussen de stagiaires en junior medewerksters? Zelfs als je blind bent en een plaat van 88 centimeter dik gewapend beton voor je kop hebt kun je nog uittekenen dat er regelmatig wel iets mis moet gaan op dat vlak.

Maar horen we daar ooit over? No sir! Noppes. Nada. Zero. NUL. All quiet on the western front. De enige die er van langs kreeg was NOS-verslaggever Martijn van der Zande.

Raarrrrrr! Zoveel journalisten, zoveel potentieel, zoveel mankracht en geld en organisatie en netwerk en ervaring en in al die jaren, tientallen en tientallen en tientallen jaren is er niemand die ook maar de moeite heeft genomen degenen die de macht hebben over een slordige (vanafprijs) 800 miljoen euro subsidie per jaar(!) eens extra kritisch onder de loep te nemen. Geen van al die zichzelf zo regelmatig op Twitter feliciterende Tegel-winnaartjes heeft het aangedurfd de corruptie en het machtsmisbruik in eigen organisatie in kaart te brengen en de verantwoordelijken aan de dagelijkse TV-babbeltafel te roepen voor serieuze uitleg en verantwoording. Niemand. Niets. Ooit.

Er bestaan sektes waar de omerta van minder stevige betekenis is.

Noem ons maar weer moreel corrupt, extreemrechts, radicaal, extremistisch, adolescenten/puberjournalisten, meningboertjes, cynici, nihilisten, paranoide en druktemakers (schelden gaat zowel ons als integere NPO-journalisten makkelijk af, dat kweekt toch een band), maar wij denken echt dat daar bij die NPO iets gaande is. Iets wat niet alleen zoveel macht heeft om consequent dissidente stemmen het zwijgen op te leggen en mensen bang genoeg voor hun vaste omroep-CAO-baantjes te houden opdat ze, als het uitkomt, de andere kant op kijken ('de democratie beschermen' als journalist is natuurlijk leuk en aardig, al helemaal om het te roepen, maarja, de hypotheek moet ook betaald en de kindjes ook gevoed hè?), maar ook machtig genoeg is om consequent en onduldbaar lang, veel te lang, zichzelf in stand te houden, politieke bemoeienis en controle te omzeilen en temidden van tijden waarin oude instituten van weleer plaats maken voor een nieuwe tijd en de oude egocentrische typische babyboomerstructuren in rap tempo worden ontmanteld te blijven regeren als Zonnekoninkjes, alsof het nog altijd 1973 is en Orwell's Animal Farm een instructieboek is voor 'verschillig en socialistisch' leiding geven.

Dat DEUGT gewoon niet. Dat klopt gewoon niet. Dat is niet okee. Dat kan gewoon niet in de democratie anno 2022.

Als ze bij de NPO wapens en drugs zouden verkopen in plaats van entertainment talkshows met BN'ers geheugentraining voor bejaarden 'onafhankelijke journalistiek zonder welke een gezonde democratie niet kan bestaan' zouden we de NPO het schoolvoorbeeld noemen van een mafia-organisatie. Als de NPO een politiek systeem was zouden we het 'sovjetunie' noemen. Als de NPO een landsbestuur was noemden we het 'junta'.

Schaamteloze corruptie

Zo volkomen schaamteloos corrupt is het. Zo zichtbaar ziekelijk wordt de macht misbruikt. Zo consequent wordt de macht aan de verkeerden toebedeeld. Zo scheef zijn de verhoudingen. En net als in de SovjetUnie, in junta's en bij mafia-organisaties ontbreekt elke vorm van kritiek, zelfkritiek, transparantie of verantwoordelijkheid. Er is uitsluitend goed nieuws. Elk jaar weer zijn de graanoogsten verdubbeld, heeft de leider toch maar mooi een nieuw weeshuis uit de grond gestampt en is er veel (cash, want 'no pin') geïnvesteerd in goede doelen. Verder houdt iedereen braaf het mondje dicht en durft niemand als eerste te stoppen met klappen, uit angst dat ze op het politbureau zien wie het lef heeft niet te klappen voor de immer grootse prestaties.

Wie? Wie oh wie spoelt die plee eens een keer écht goed door? Met wat extra WC Eend om écht lekker onder de rand te komen? Wie durft die swamp nou eens wél helemaal te drainen? Is er dan echt geen enkele NPO-journalist, geen enkele redactie, geen enkel programma, geen enkele medewerker die, desnoods anoniem, eens wat echt stevige klokken luidt? Slaapt er dan helemaal niemand slecht met de wetenschap een totaal verrot, overbodig, en alle rechten schendend systeem waarmee mensen vooral hun zakken vullen onder laffe camouflage van 'noodzakelijk voor de democratie' mede in stand te houden?

Ben je niet gewoon zelf een corrupte laffe lakei van een 'journalist' als je uit angst voor je baantje toch liever anderen de maat neemt, maar vooral niet je eigen organisatie? Moet je jezelf dan niet intens haten? Stinkt die hypocrisie niet misselijkmakend naar urine? Krijg je dan geen nachtmerries, als je wel John de Mol op de huid zit, maar categorisch weigert de John de Mol die jouw salaris betaalt op precies dezelfde manier ter verantwoording te roepen?

SHAME ON YOU!

Ja, laat het maar weer over aan dat zeer kleine aantal lieden als Joep Dohmen, Mark Koster, Ton F. van Dijk, en ongetwijfeld nog een handjevol mensen die we niet hebben genoemd maar er wel zijn (dat er maar snel een standbeeld voor ze mag worden gebouwd). Alsof die mensen niet hun nek uitsteken, hun ballen op het hakblok leggen en toch echt heus niet voor het grote geld hun vrije uren besteden aan het volgen van de gesubsideerde poepgeur naar de grote oude NPO-strontput die al lang verleden tijd had moeten zijn.

Shame on you, NPO-journalist! Shame on you, NPO-redacteur! Shame on you NPO-manager! SHAME ON YOU NPO-KEIZER FREDERIEKE LEEFLANG!

En shame on you politiek Den Haag, voor het altijd maar weer niets willen veranderen aan het allerlaatste egomane zelfverrijkende quasi-criminele subsidiesponsende uiteraard door babyboomers uitgedachte syteem dat dit land nog rijk is.

Fuck you, Zonnekoninkrijk in je ivoren torens uitkijkend over 't Gooi, met je indoctrinerende propaganda en baggermedia-industrie, je ziekelijke moralisme, het walmende fatsoen, het humorloze vingergewapper en het schandalige, zielloze, mensonterende steeds maar weer wegkijken als er weer een 'uniek talent' in zijn witte onderbroek op een NEE!-roepend meisje gaat liggen in een morsig hotelletje op kosten van de omroep. Droevig koninkrijk van bonnetjesdeclareerders en spijkerbroekdragende programmamakers van in de 50 op hippe sneakers. Land van koning Eenoog met zijn leger van blinde ambtenaren. Volgevreten schaamteloosheid, de resten van een decadent bachanaal, bezaaid met snippers van de mislukte blauwdrukken voor een zelfverrijkend belastingparadijs, bij elkaar gelogen in mei 1968.

(Werk jij bij de NPO? Weet jij van misstanden bij de NPO? Of ben jij slachtoffer van Metoo, machtsmisbruik, intimidatie, corruptie of iets anders wat niet door de beugel kan? Mail het ons: redactie@geenstijl.nl. We zullen het doorsturen aan het superbetrouwbare en beslist onafhankelijke commissariaat voor de media waar je echt op kunt rekenen als het gaat om NPO-zaakjes die stinken als de eigendunk van een gemiddelde omroepbestuurder. )