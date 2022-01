Verrassend (of ook weer niet) berichtje dat is verschenen op het intranet van de NOS en dat verrassend (of ook weer niet) is gelekt aan GeenStijl:

"Wat zijn onze procedures precies inzake omgangsvormen?

Twee jaar geleden hebben we speciale aandacht gehad voor omgangsvormen bij de NOS. Gezien de actualiteit vinden we het van groot belang nog eens te benadrukken dat we bij de NOS omgangsvormen hebben bepaald waarvan we vinden dat we die elke dag moeten naleven. En, als dat toch niet gebeurt, dan zijn er afspraken over processen en mensen bij wie je terecht kunt.

Hoe we dat met elkaar doen, staat beschreven in het beleid omgangsvormen. Dat is hier te lezen. Daarvan is ook een samenvatting op een A4tje, de zogenoemde tookkit, en een video gemaakt. Om die te zien, klik je op het plaatje hieronder:

Volgende week publiceren we een artikel met de vertrouwenspersonen van de NOS op intranet. Via deze interviews - en posters in de pantry's - kunnen jullie onze vertrouwenspersonen beter leren kennen."

Nu zult u misschien denken: netjes dat ze bij de NOS aandacht aan dit soort zaken schenken, deden ze dat overal maar. Maar wij vinden het vooral een beetje gek. De intranetredactie van de NOS (het bericht is niet ondertekend) schrijft namelijk dat er in het bedrijf twee jaar geleden speciale aandacht is geweest voor omgangsvormen bij de NOS. Dat is, voor een nieuwsorganisatie, toch wel behoorlijk verhullend taalgebruik. Want wij kunnen ons in ieder geval herinneren dat er één jaar geleden bij de NOS ook speciale aandacht is geweest voor omgangsvormen. Dit, naar aanleiding van 19 (hee, bekend getal) getuigenissen van vermeende slachtoffers van verslaggever Martijn van der Zande, wiens seksueel grensoverschrijdend gedrag al jarenlang bekend was bij verschillende medewerkers van de NOS.

Bovendien besloot de NOS toen om het "externe" onderzoek (hee, bekend fenomeen) naar zijn gedrag voortijdig af te sluiten (en daarom opeens te spreken van een 'vooronderzoek') en de verslaggever zonder verdere mededelingen (en waarschijnlijk met een grote zak geld) naar huis te sturen. Niet bepaald een uitkomst die bevredigend was voor de vermeende slachtoffers. Misschien kunnen ze bij de NOS anders even naar onderstaande reportage VAN DE NOS kijken over wat deskundigen er eigenlijk van vinden dat bedrijven zelf onderzoek instellen naar het grensoverschrijdend gedrag van hun medewerkers, en vervolgens ook zelf besluiten wat ze met de uitkomsten van dat onderzoek doen.

Misschien is het tijd om Marcel Gelauff eens dertig minuten met een BNNVARA-bekertje in een studio te zetten zodat hij uit kan leggen hoe het kan dat binnen zijn eigen organisatie jarenlang bekend was dat een ervaren verslaggever zich grensoverschrijdend gedroeg tegen jonge jongens. En hoe het kan dat interne berichten over de aanpak van deze affaire steeds maar weer uitlekken naar GeenStijl. En waar die intimiderende toon die Gelauff aanslaat tegen zijn eigen medewerkers vandaan komt. Of wuiven ze dat bij de NOS liever weg?

ONDERTUSSEN BIJ THE VOICE: Er meldt zich nog een vrouw die naar de politie stapt vanwege 'ernstig zedenfeit'

Bron: www.nos.nl

Hoogleraar duidt onderzoek The Voice

Maar hoe zat dit

Bij de NOS?

Iemand?