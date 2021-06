Bij de NOS heeft jarenlang een verslaggever, die Martijn van der Zande heet, gewerkt die er nou niet bepaald prettige omgangsvormen met jonge jongens op na hield. Dit is niet aan het licht gekomen door onderzoek van een miljoenmiljard van publiek geld betaalde NOS-verslaggevers, maar dankzij getuigenissen van jongens via social media. Sterker nog, bij sommige NOS'ers was het gedrag van de verslaggever al jaren bekend. Na deze getuigenissen probeerde de NOS op allerlei manieren externe berichtgeving te beïnvloeden en lekten pissige mailtjes (en pissige mailtjes over pissige mailtjes) uit over hoe het gedrag van de NOS niet de schuld is van de NOS. Nu is er een extern onderzoek (dat opeens 'extern VOORonderzoek' heet) gedaan en meldt de NOS, een nieuwsorganisatie die is opgericht om nieuws te brengen: "Er heeft een extern vooronderzoek plaatsgevonden naar het gedrag van onze verslaggever. De hoofdredactie NOS Nieuws en hij zijn samen tot de conclusie gekomen hun samenwerking te beëindigen, omdat een onwerkbare situatie is ontstaan. Over de inhoud van het vooronderzoek kunnen geen mededelingen worden gedaan." Lekker transparant! Gratis tip voor alle organisaties die iets vervelends aan de hand hebben (bijvoorbeeld per ongeluk 9 miljoen verdiend aan mondkapjes): als er iemand van de NOS belt kun je gewoon zeggen dat je over de inhoud geen mededelingen kunt doen en hopen dat het overwaait. Met de groetjes van Marcel 'Struisvogel' Gelauff.

UPDATE: Hardnekkig gerucht: 'Van der Zande kreeg mooie zak geld mee'

UPDATE: "Snel, Dominique, een pushbericht svp, doe maar iets met coronamaatregelen!"