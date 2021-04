Na tientallen beschuldigingen van gedrag langs het randje met aspirant-journalisten (m) van de leeftijd rond het grensgebied, geeft de NOS het toch maar uit handen en wordt een intern onderzoek naar Stichting Martijn van der Zande opgeschaald naar een extern onderzoek. Zulks bevestigt de staatsomroep aan de Telegraaf. "Hoewel de NOS al eerder had laten weten dat het ’complexe’ onderwerp ’onze volle aandacht’ heeft, blijkt nu dat er een extern bureau is ingeschakeld. Vorige week was dat nog niet het geval, terwijl er toen wel gesprekken tussen de man, zijn leidinggevende en de hoofdredactie hebben plaatsgevonden. De NOS gaat niet in op de vraag wat er in de tussentijd aan de situatie is veranderd." Ook is het onduidelijk of Zandje nog het volk nog altijd dient in de journalistiek, de NOS wilde geen commentaar geven op de status van zijn dienstverband. Nou, WORDT VERVOLGD, zo mogelijk net als Martijn. Maar welk bureau onderzoekt hem eigenlijk? De Van Mierlo Stichting misschien.