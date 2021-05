Het valt tegenwoordig ook niet mee om hinkstapspringend tussen de reclameblokken door nog iets van zinvolle programma's tegen te komen.

Nee, dan de reclameblokken: iedereen drie keer aan een gehoorapparaat (Schoonenberg, SpecSavers en Beter Horen), trapliften (voor heel gezonde mensen), nieuwe auto's op geheel verlaten wegen, duurzaam hier en groen daar, maar vooral buitenproportioneel veel multiculti en intersectioneel gezever. In elk blok worden we ook nog eens op versnipperde reclames getracteerd, want misschien vergeten we wel dat we naar de Lidl moeten en niet naar Aldi, dus herhalen we dat drie of vier keer pér blok.

Na de reclameblokken nog de tot vervelens toe herhaalde reminders over welke programma's je vooral vanavond, morgen, overmorgen en zondag niet mag missen -vooral steeds maar weer herhalen, want we worden steeds dommer- en dan hebben we eigenlijk alleen nog maar talkshows op tenminste twee netten, waar -wonder boven wonder- de corona-BNers als Gommers, Kuipers, Osterhaus, Koopmans, Bruijning, Voss en Timen bijna voltijds aanwezig zijn.

Tijdje terug nog eens de film "Idiocracy" (2006) gekeken. Bedoeld als een satire, maar de werkelijkheid lijkt er niet ver vandaan. Kijken dus.