Ach, ze zijn daar in Hilversum al jaren de weg kwijt. Al jaren proberen ze daar Argos van de radio te halen. Argos is een van de weinige programma's dat doet wat het moet doen. Graven en roeren in poep. De enige die eens ging kijken of de Iraanse geheime dienst hier niet een hele dikke vinger in de pap had, Srebrenica uitvogelen of eens afvragen waar al die minderjarige asielzoekers toch gebleven zijn. Het enige programma waar ik zaterdagmiddag voor ga zitten, want altijd wel interessant. En dan heb ik het nog helemaal niet eens over de totale afbraak van nachtradio of ochtendradio. Een en al politiek correct gereutel in het kwadraat. Zo'n mevrouw Plag zou je toch het liefst terug naar Radio Rijnmond begeleiden. Wat een armoe.