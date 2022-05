Je kunt de tv niet aanzetten of er staat wel een of andere bioloog te beweren dat bijen zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Het is bijen dit, bijen dat, bijen zus, bijen zo, bijen voor en bijen na. Maar voor de Rupsjes Nooitgenoeg van de Bijenstichting is dat kennelijk niet voldoende. Vandaag hebben ze bij de media een 'onderzoek' in het kader van Wereld Bijendag (hoezo een Wereld Bijendag? Het is elke dag Wereld Bijendag, red.) ingestoken waaruit zou blijken dat 31 procent van de Nederlanders onnodig bang is voor bijen. Want bijen doen helemaal niks, behalve als ze worden aangevallen. Ja ja Bijenstichting. Tot ze een keer wel iets doen en dan hebben wij opeens een ongewenste prik in ons lichaam. Denk zelf na. Angst is pas onnodig als je het niet meer nodig hebt.

