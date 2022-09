Ophef in de... schaakwereld. De allergrootste aller tijden is dus niet Garry Kasparov, of Bobby Fischer, maar de koning die nu op de troon staat. Magnus Carlsen. De Noor had al een miljard jaar niet meer verloren met de witte stukken, maar op een toernooi in Saint Louis (VS) gebeurde het ondenkbare en verloor hij plots van ene Hans Niemann (19). Carlsen opende die tweestrijd met een ongebruikelijke variant, ware het niet dat Niemann overal het perfecte antwoord op had. Te perfect, volgens sommigen. Een lek? Een hack? Vals spel? Carlsen kondigde na de nederlaag meteen aan het toernooi te verlaten met een veelzeggende tweet. Strekking: ik naai eruit + een clipje van voetbaltrainer José Mourinho. "If I speak, I am in big trouble."

Tegenstander Niemann is nogal een vreemde (en arrogante) kwast. Prima schaker, een grootmeester ook, maar geen superschaker. Maakt onnavolgbare keuzes, geeft vreemde en warrige analyses over dat spel (terwijl alle andere schakers wél gewoon kunnen uitleggen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt), is al twee keer betrapt op valsspelen (op zijn twaalfde en op zijn zestiende), werd van chess.com (de grootste schaaksite) gegooid, is een compleet maf figuur (al zijn die topschakers dat vrijwel allemaal), is ineens zijn Amerikaanse accent kwijt, geeft bizarre interviews en wordt nu extreem in de gaten gehouden door beveiliging, toernooiorganisatie en tegenstanders. Die tegenstanders (naast Carlsen bijvoorbeeld ook Hikaru Nakamura, blitzfenomeen en mateloos populair op de streamingkanalen, 1.35 miljoen subs) vertrouwen het voor geen meter en lijken Niemann (#49 op de wereldranglijst) te verdenken van valsspelen. Veelbesproken interview met Hans hieronder en hier uitgeschreven. MAAR HOE. Hoe speelt iemand vals aan een schaakbord, terwijl de halve schaakwereld meekijkt? Een van de opties is... VIBRERENDE ANAALBALLEN IN ZIJN KONTJE?

Veelbesproken interview

