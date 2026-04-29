In weerwil van wat boze oma's op Feesboek en een enkele verwarde boswachter in onze inbox denkt, hebben wij al geruime tijd helemaal niets met PowNed vandoen, zeg maar, meer dan vijftien jaar. Aangezien wij het ontzettend leuk vinden om met het Hilversumse aan de enkels af te zagen zijn wij dus de aangewezen personen om met professionele distantie naar hun werk te kijken, want dat is soms gewoon: ontzettend goed.

Neem de Powcast, die aanvankelijk werd gepresenteerd door Sarah Bakker en een co-host wiens naam, stem en inbreng we weer zijn vergeten. Sarah Bakker is misschien wel het grootste Hilversumse mediatalent sinds Rutger Castricum ooit en er zit nu ene Abel Bijlsma naast die ook uitstekend te doen is. Afgelopen weekend was met Raymond Mens, die eindelijk eens ergens mocht vertellen wat nu precies het verschil is tussen hoe andere mensen Trump percipiëren en hoe Raymond Mens dat doet. Waardevol! In eerdere afleveringen zaten iets boeiendere gasten - selectie na de breek, serieuze kijkluistertip.