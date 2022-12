Verdorie nou wat geweldig, de uitslag van een 'commercieel event' voor mensen in de media die iedere donderdagmiddag bij het inpandige kantoorconcert aan de havermelk-decaf nippen nadat ze elkaar op de plee hebben klaargepijpt. De Nieuwsmedia50. Haha! Het land is de Titanic, het volk het orkest en deze lui zitten allemaal bij elkaar op schoot in de reddingboot. Deze vibe krijgen we ervan: hand in hand in de limo van prins Goudglans, en dan de volgende dag naar moeders appen Wat We Nu Toch Hebben Meegemaakt! Ja, blijf dan maar eens kritisch. Deze circle jerk van vervelende mensen is echt magisch. We zien heel veel minions van de Uitpersgroep, categorie managers van de vierde verdieping tot managers van de tweede verdieping, die als de Belgen de grens bij Hazeldonk oversteken meteen in de loopgraaf van de vijand liggen. Zij staan ook op de lijst hoor, DE VLAMINGEN, onder wie die nare uitknijper van z'n eigen zzp'ers. Die Vlamingen zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de onomkeerbare verschraling en de nynkedejongificatie van de Nederlandse journalistiek. Ze pleuren alles bij elkaar in de keukenmachine en al wat eruit komt is een slappe, ongekookte worst. De Eusjes, de Aafjes, de Rutgers, de invalshoeken, de morele superieuriteit, de beslissingen om niet te berichten over Marokkanen-rellen, het slachtofferdenken, de hautaine blik op ommeland & platteland. We zien de rancuneuze schnabbeldwerg van de Brand New Day-reclame, de hoofdredacteur van ANP-stukjes-overtikken.nl, een paar gasten die zouden opflikkeren naar Mastomdon maar nog steeds op Twitter zitten, iemand die heel goed is in het voorlezen van de autocue, Rennie Deflatine, van het AD. RENNIE! Je krant is een kookrubriek met een nieuwssectie, VLUCHT! En dan nog een boel nono's waar nooit iemand van heeft gehoord, maar allemaal kennen ze wel iets of iemand bij De Uitpersgroep. Wat een PRACHTIGE LIJST vol totale kampioenen. Wel echt jammer dat de koningen van de divibokalisering (Laroes, Gelauff) zich niet in de Top 25 hebben gekleuterd. Of zijn zij al dood?

